«Челси» – «Боруссия»: назван лучший игрок ответного матча плей-офф ЛЧ

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком ответного матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Кукурелья показал фантастический футбол. Он совершил множество перехватов в первом тайме, грамотно читал игру, продемонстрировал мастерство в борьбе за верховые мячи и точность в передачах, чем способствовал победе «Челси», – заявил технический наблюдатель УЕФА, присутствовавший на матче.

Напомним, «Челси» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал. Первая встреча завершилась в пользу немцев (1:0).

Что касается Кукурельи, то в нынешнем сезоне ЛЧ 24-летний испанец провел 6 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле.