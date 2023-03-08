«Победа зарядит нас позитивом». Тренер «Челси» Поттер о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Сейчас даже не знаю, что чувствую. Очень много эмоций. Представьте себе, какое было напряжение в концовке. Считаю, футболисты сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов. Все мы сейчас в великолепном настроении. У нас был непростой отрезок. Мы хотели победить и выйти в четвертьфинал. Этот турнир очень важен для нас. Победа зарядит нас позитивом на ближайшие недели», - заявил Поттер на послематчевой пресс-конференции.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в Лондоне во вторник и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В первом матче выиграла «Боруссия» - 1:0.

Соперник «Челси» по четвертьфиналу будет определен в жеребьевке 17 марта.