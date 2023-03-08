Терзич прокомментировал поражение «Боруссии» в ответном матче с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался после ответного матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В частности, он заявил, что его игроки находятся в подавленном состоянии и не могут принять результат встречи.

«Во втором тайме мы показали доминацию в игре, создали много моментов, но этого оказалось слишком мало. Стоит сказать, что «Челси» заслуживает пройти дальше, учитывая то, как складывались эти два матча. Но мы бы тоже заслужили проход, обе игры были достаточно равными», – добавил Терзич в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, первый матч команд, прошедший в Дортмунде, завершился со счетом 1:0 в пользу немцев. «Синие» взяли реванш на домашней арене (2:0) и благодаря этой победе прошли в четвертьфинал.