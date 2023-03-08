Джан – о поражении от «Челси»: Мы не создали достаточно голевых моментов, нужно это признать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан дал комментарий после ответного матча с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Челси» нужно было атаковать, и это удавалось хорошо, особенно в первом тайме. Во втором же тайме у нас было несколько хороших моментов, но при этом достаточного количества голевых эпизодов в игре на встречных курсах мы все-таки не создали – нужно это признать», – сказал футболист зарубежным СМИ.

Напомним, первый матч команд, прошедший в Дортмунде, завершился со счетом 1:0 в пользу немцев. «Синие» взяли реванш на домашней арене (2:0) и благодаря этой победе прошли в четвертьфинал.