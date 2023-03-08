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Бывший президент Федерации футбола Ле Гре снял свою кандидатуру с выборов в ФИФА

Он претендовал на пост европейского члена совета организации.
08 марта 2023 10:30
автор: Александр Евграфов

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ снял свою кандидатуру с выборов на должность европейского члена совета Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ле Гре ушел в отставку с поста президента FFF после того, как футбольный агент Соня Суид, которая представляет интересы нескольких игроков сборной Франции, обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах в 2014 году.

Таким образом единственным кандидатом на должность члена совета ФИФА на четырехлетний срок от УЕФА будет португалец Фернанду Гомеш. Выборы пройдут на конгрессе УЕФА 5 апреля в Лиссабоне.

источник: «Советский спорт»
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