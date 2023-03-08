Бывший президент Федерации футбола Ле Гре снял свою кандидатуру с выборов в ФИФА

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ снял свою кандидатуру с выборов на должность европейского члена совета Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ле Гре ушел в отставку с поста президента FFF после того, как футбольный агент Соня Суид, которая представляет интересы нескольких игроков сборной Франции, обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах в 2014 году.

Таким образом единственным кандидатом на должность члена совета ФИФА на четырехлетний срок от УЕФА будет португалец Фернанду Гомеш. Выборы пройдут на конгрессе УЕФА 5 апреля в Лиссабоне.