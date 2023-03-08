Депутат Госдумы от КПРФ направил запрос об отмене карт болельщика

Депутат Государственной думы Сергей Обухов направил депутатский запрос на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освобождения матчей чемпионата России от обязательного наличия карт болельщика.

«Направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства», — написал Обухов в своем телеграм-канале.

С 1 декабря 2022 года действие закона об обязательном наличии карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что с подобной инициативой выступил и другой депутат Госдумы Виталий Милонов.