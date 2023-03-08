Фердинанд раскритиковал арбитра, назначившего пенальти в матче «Челси» и «Боруссии»

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд обрушился с критикой на нидерландского арбитра Данни Маккели.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией» рефери назначил пенальти за игру рукой со стороны Мариуса Вольфа.

«Он, очевидно, не играл в футбол. Там руку не убрать», – заявил Фердинанд британским СМИ.

Также экс-защитник «МЮ» призвал пересмотреть нынешние правила. Он считает, что они дают преимущество нападающим перед игроками обороны.

«Мы понимаем, что в футболе есть правила, но некоторые из них выглядят нелепо. Они пытаются лишить защитника всех положительных моментов, правила дают нападающим преимущество.

Это ужасное правило. Что игрок должен был делать? Я не согласен с тем, что это хорошее правило, оно плохое», – заключил эксперт.

Добавим, что «Челси» обыграл «Боруссию» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.