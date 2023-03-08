Дзюба опубликовал видео в честь Международного женского дня (видео)

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал в своих социальных сетях видео, посвящённое Международному женскому дню. Футболист поздравил женщин и спел песню.

«Дорогие дамы, спешу поздравить вас с этим прекрасным, изумительным праздником, хочу пожелать вам такими же нежными, такими же красивыми, такими же удивительными созданиями. И в этот прекрасный день, хочу пожелать, чтобы вы были счастливы как никогда, купались в цветах, подарках, во всем, в чем только можно желать», - сказал футболист.

Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой этого года в качестве свободного агента. Он является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор».

В составе «Локомотива» 34-летний Дзюба провел три матча и отметился тремя забитыми мячами.