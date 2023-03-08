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Канселу по окончании сезона вернется в «Манчестер Сити»

Стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.
08 марта 2023 12:15
автор: Александр Поволоцкий

Португальский защитник «Баварии» Жоау Канселу покинет команду по завершении сезона.

Как сообщают зарубежные СМИ, предстоящим летом 28-летний футболист вернется в «Манчестер Сити». Каселу ранее уже выступал за британский клуб, а затем на правах аренды перешел в «Баварию» с правом выкупа за 70 миллионов евро.

Отмечается, что руководство немецкой команды не планирует оставлять у себя защитника. «МанСити» продаст Жоау в другой клуб.

Добавим, что португалец провел за «Баварию» четыре игры в текущем сезоне, в которых отдал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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