«Это делает его игру более предсказуемой»: Капелло назвал главный минус Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил игру полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«За поселений год Миранчук прибавил в уверенности. В некоторых матчах он – настоящий лидер на поле. В чем главный минус? У Алексея по-прежнему слабо развита нерабочая нога. Это делает его игру более предсказуемой для соперника», – заявил специалист, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Напомним, 27-летний Миранчук – левша. В нынешнем сезоне чемпионата Италии россиянин, принадлежащий «Аталанте», провел 19 матчей и забил 4 гола. Также на его счету 4 голевых паса.