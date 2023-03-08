Азар не хочет уходить из «Реале» до истечения контракта

Бельгийский форвард Эден Азар намерен продолжить выступать за «Реал».

Как сообщают испанские СМИ, 32-летний футболист не хочет покидать команду до истечения своего контракта. Соглашение прекращает действие в 2024 году.

На данный момент Эден не ведет переговоров с другими командами.

Ранее в СМИ сообщалось, что »Реал» намерен уведомить бельгийца о том, что будет готов отпустить Азара летом в случае поступления интересных предложений.

В текущем сезоне форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу в семи матчах.