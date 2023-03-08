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«Арсенал» не подпишет контракт с нападающим «Наполи» Осимхеном

Соглашение футболиста с итальянским клубом рассичитано до лета 2025 года.
08 марта 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен не перейдет в лондонский «Арсенал».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, главной причиной отказа английского клуба от идеи с приобретением 24-летнего футболиста - высокая трансферная стоимость. Transfermarkt оценивает Осимхена в 70 миллионов евро.

Кроме того, на данный момент у «Арсенала» в распоряжении есть форварды: Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа и Фоларин Балоган.

В текущем сезоне Виктор провел 26 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи.

источник: «Советский спорт»
«Арсенал» не подпишет контракт с нападающим «Наполи» Осимхеном
Соглашение футболиста с итальянским клубом рассичитано до лета 2025 года.
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