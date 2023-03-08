Игало посоветовал Осимхену перейти в «Манчестер Юнайтед»  

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало желает, чтобы форвард «Наполи» Виктор Осимхен продолжил свою карьеру в составе манкунианцев.

Отмечается, что на данный момент 24-летний игрок является лучшим бомбардиром Серии А.

«Мне кажется, что Осимхен прекрасно впишется в систему «Манчестер Юнайтед». Если бы он спросил моего мнения, я бы настоял, чтобы он перешел в «Манчестер Юнайтед». Это самая великая команда», – приводит слова Игало зарубежная пресса.

Напомним, что Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезона за команду Лучано Спаллетти он провел 26 матчей, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.