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Лапорта заявил, что Хави заслуживает новый контракт с «Барселоной»

Президент сине-гранатовых доверяет испанскому специалисту. 
08 марта 2023 14:29
автор: Глеб Шевяков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует предложить новое трудовое соглашение Хави с каталонским клубом.

Отмечается, что нынешний контракт 43-летнего тренера с клубом Ла Лиги рассчитан до лета 2024 года.

«Считаю, что он заслуживает новый долгосрочный контракт. Он хочет завоевать трофей с командой в этом сезоне, однако по-моему мнению, Хави может продлить своей контракт уже в данный момент», – приводит слова Лапорты испанская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка после 24 проведенных встреч.

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