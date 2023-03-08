Лапорта заявил, что Хави заслуживает новый контракт с «Барселоной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует предложить новое трудовое соглашение Хави с каталонским клубом.

Отмечается, что нынешний контракт 43-летнего тренера с клубом Ла Лиги рассчитан до лета 2024 года.

«Считаю, что он заслуживает новый долгосрочный контракт. Он хочет завоевать трофей с командой в этом сезоне, однако по-моему мнению, Хави может продлить своей контракт уже в данный момент», – приводит слова Лапорты испанская пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка после 24 проведенных встреч.