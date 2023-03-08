Фабиньо считает, что Фирмино не должен покидать «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился мнением о решении своего одноклубника Роберто Фирмино уйти из английской команды в конце сезона.

Отмечается, что 31-летний нападающий играет за красных с 2015 года.

«Это особенный игрок. Я всегда получал удовольствие, играя с ним в одной команде. Он должен остаться здесь навсегда! Мне не хочется загадывать, что произойдет в будущем. Мы все будем наслаждаться игрой с ним эти последние месяцы. Возможно, ситуация изменится», – приводит слова Фабиньо британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Ливерпуль» Фирмино провел 27 матчей, забил десять голов и отдал пять результативных передач.