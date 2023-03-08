«Бавария» планирует продлить контракт с защитником Дэвисом 

Фланговый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может продлить свое трудовое соглашение с командой в ближайшее время. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что канадский игрок выступает за мюнхенцев с 2019 года.

Сообщается, что немецкий клуб рассчитывает предложит новый контракт 22-летнему футболисту до лета 2028 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Баварию» Дэвис провел 29 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач.