«Боруссия» рассчитывает сохранить полузащитника Беллингема на следующий сезон 

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель надеется, что хавбек клуба Джуд Беллингем не покинет команду следующим летом.

Отмечается, что 19-летний игрок присоединился к «шмелям» в июле 2020 года.

«Постараемся сделать все возможное, чтобы Беллингем остался в нашей команде еще на год», – приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что игроком сборной Англии интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

Добавим, что в текущем сезоне за «Боруссию» Беллингем провел 32 матча, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.