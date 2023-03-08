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«Боруссия» рассчитывает сохранить полузащитника Беллингема на следующий сезон 

Контракт англичанина с немецкой командой рассчитан до лета 2025 года.
08 марта 2023 15:29
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель надеется, что хавбек клуба Джуд Беллингем не покинет команду следующим летом.

Отмечается, что 19-летний игрок присоединился к «шмелям» в июле 2020 года.

«Постараемся сделать все возможное, чтобы Беллингем остался в нашей команде еще на год», – приводит слова Келя журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что игроком сборной Англии интересуются «Реал» и «Ливерпуль».

Добавим, что в текущем сезоне за «Боруссию» Беллингем провел 32 матча, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

«Боруссия» рассчитывает сохранить полузащитника Беллингема на следующий сезон 
Контракт англичанина с немецкой командой рассчитан до лета 2025 года.
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