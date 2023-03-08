«Брайтон» и «Ницца» поспорят за форварда «Арсенала» Нельсона 

Нападающий «Арсенала» Рис Нельсон может сменить клубную прописку ближайшим летом. Об этом сообщает американская пресса.

Отмечается, что британец является воспитанником «канониров».

Как утверждает источник, 23-летний игрок недоволен своим игровым временем в лондонском клубе и не против сменить команду в следующее трансферное окно. Его контракт с командой Микеля Артеты рассчитан до лета 2023 года.

Добавим, что в текущем сезоне за «Арсенал» Нельсон провел восемь матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.