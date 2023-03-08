Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что Фернандеш останется капитаном на матч с «Бетисом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о полузащитнике команды Бруну Фернандеше.

Отмечается, что завтра, 9 марта «красные дьяволы» встретятся с «Бетисом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Безусловно, он является капитаном нашей команды. Он выступает на потрясающем уровне и является одним из ключевых игроков клуба. Он способен направлять футболистов и советовать им, как поступать в той или иной ситуации. Он вдохновляет команду. Я рад, что Бруну является частью нашей команды», – приводит слова британская пресса.

Добавим, что Фернандеш присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. В нынешнем сезоне за команду тен Хага он провел 40 матчей, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.