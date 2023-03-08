«Атлетико» рассчитывает приобрести хорватского вратаря Ливаковича

Руководство «Атлетико» проявляет интерес к вратарю «Динамо Загреб» Доминику Ливаковичку. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что представителей мадридского клуба впечатлило выступление 28-летнего футболиста на чемпионате мира в Катаре.

По информации источника, мадридцы находятся в поисках замены основного вратаря Яна Облака, который может быть продан в ближайшее время ради улучшения финансового положения клуба. Хорватский голкипер является основным кандидатом на замену.

Добавим, что Ливакович принадлежит «Динамо Загреб» с 2015 года. С тех пор за хорватский клуб он провел 270 матчей, пропустил 218 голов и отстоял 125 встреч на ноль.