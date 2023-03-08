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«Будет важно обрезать передачи Месси». Нагельсманн - о предстоящем матче «Баварии» с «ПСЖ»

Встреча пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене.
08 марта 2023 17:40
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Напомним, что в первой игре на выезде немецкий клуб одержал победу со счетом 1:0

«Одна из задач «Баварии» состоит в том, чтобы не оставлять слишком много пространства за линией защиты. Будет важно обрезать передачи Лионеля Месси. У «ПСЖ» есть черты, которыми вы можете воспользоваться, но они могут и сыграть против вас», — цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Мюнхене 8 марта. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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