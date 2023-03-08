Вратарь Райя покинет «Брентфорд» следующим летом 

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя принял решение покинуть английскую команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что ранее 27-летний голкипер отказался от продления трудового соглашения со «пчелами».

Как утверждает источник, испанец хочет продолжить свою карьеру в более статусной команде. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до лета 2024 года.

Добавим, что Райя выступает за «Брентфорд» с 2019 года. В текущем сезоне за английскую команду он провел 25 матчей, пропустил 33 гола и отдал восемь результативных передач.