Наставник «Болоньи» Мотта признан лучшим тренером Серии А в феврале 

Итальянский специалист, Тьяго Мотта, руководящий в данный момент «Болоньей», был признал лучшим тренером февраля в Серии А. Об этом сообщает пресс-служба итальянской лиги.

Отмечается, что 40-летний тренер возглавил «борзых» в сентябре 2022 года.

Сообщается, что в прошедшем месяце итальянская команда под руководством бывшего игрока «ПСЖ» одержала три победы - над «Фиорентиной», «Сампдорией» и «Интером», однако потерпела поражение от «Монцы».

Добавим, что в настоящий момент «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 35 очков после 25 матчей.