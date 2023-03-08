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«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

Контракт англичанина с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.
08 марта 2023 18:29
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Ньюкалса» заинтересовано в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйара. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что английский футболист также входит в список интересов «Вест Хэма»

По информации источника, «сороки» предпримут попытку заполучить 30-летнего игрока в ближайшее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 21 матч и не отличился результативными действиями.

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