«Ньюкасл» хочет приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

Руководство «Ньюкалса» заинтересовано в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйара. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что английский футболист также входит в список интересов «Вест Хэма»

По информации источника, «сороки» предпримут попытку заполучить 30-летнего игрока в ближайшее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. В текущем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 21 матч и не отличился результативными действиями.