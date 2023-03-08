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Забитцер заявил, что «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть Лигу Европы 

9 марта «красные дьяволы» сыграют свой первый матч 1/8 финала турнира с «Бетисом». 
08 марта 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом».

Отмечается, что на стадии 1/16 финала турнира «красные дьяволы» одолели «Барселону».

«На этом этапе не бывает простых соперников. Мы хотим пройти «Бетис», однако не собираемся на этом останавливаться. Вся команда рассчитывает выйти в финал и завоевать титул Лиги Европы», – приводит слова британская пресса.

Напомним, что первый матч 1/8 финала турнира между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» пройдет 9 марта, в Манчестере. Начало встречи – 23:00 мск.

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