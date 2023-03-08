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«Челси» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Лосано 

Контракт мексиканского футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
08 марта 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Наполи» Ирвинг Лосано может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает журналист Раффаэле Ауриемма в итальянской прессе.

Отмечается, что в подписании мексиканца заинтересован главный тренер синих Грэм Поттер.

Сообщается, что неаполитанцы рассчитывают выручить за продажу 27-летнего игрока около 50 миллионов евро.

Напомним, что Лосано выступает за «Наполи» с лета 2019 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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