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Форвард «Интера» Мартинес – о Месси: Когда он зол, ни у одной команды нет шансов 

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в 2022 году. 
08 марта 2023 20:13
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился мнением о своем соотечественнике Лионеле Месси.

Отмечается, что аргентинская национальная команда завоевала титул мирового первенства в Катаре, а форвард «ПСЖ» стал лучшим игроком турнира.

«Футболисты сборной Нидерландов очень много обсуждали нас, считали, что мы ведем себя слишком агрессивно, но мы были просто сосредоточены на матче. Когда Лео зол, ни у одной команды нет шансов и это идет на пользу нашей команде», – приводит слова Мартинеса аргентинская пресса.

Напомним, что в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Нидерландов в серии пенальти (2:2, пенальти 4:3).

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