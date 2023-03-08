«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Ювентуса» Щенсны 

«Ювентус» готов расстаться с голкипером Войцехом Щенсны. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что на случае ухода поляка туринский клуб рассмотрит кандидатуру вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы.

По информации источника, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм». Сообщается, что польский вратарь может покинуть «бьянконери» в том случае, если итальянская команда не попадет в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, что Щенсны выступает за «Ювентус» с 2017 года. В текущем сезоне за команду Массимилиано Аллегри он провел 24 матча, пропустил 26 голов и отстоял 12 встреч на ноль.