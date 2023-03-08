Рибери признался, что хочет стать тренером 

Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери рассчитывает, что сможет стать тренером в ближайшем будущем.

Отмечается, что в октябре прошлого года 39-летний француз объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

«Главная моя задача – стать футбольным тренером. Ориентируюсь на Отмара Хитцфельда, Юппа Хайнкеса и Карло Анчелотти. Это уникальные специалисты, которые способны мотивировать игроков на великие свершения», – приводит слова Рибери немецкая пресса.

Добавим, что за свою карьеру Рибери выступал за «Баварию», «Марсель», «Фиорентину» и «Салернитану».