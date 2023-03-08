Тренер «Ювентуса» Аллегри считает, что матч с «Фрайбургом» будет непростым 

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом».

Отметим, что на прошлой стадии турнира туринский клуб прошел французский «Нант».

«Уверен, что это будет непростая встреча. На групповом этапе Лиги Европы соперник остался непобедимым. У них отлично организованная команда, а футболисты находятся в прекрасной физической форме», – приводит слова Аллегри журналист Джанлука ди Марцио в своих соцсетях.

Добавим, что первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Фрайбургом» состоится 9 марта, в Турине.