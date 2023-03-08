ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер «Ювентуса» Аллегри считает, что матч с «Фрайбургом» будет непростым 

Командам предстоит двухматчевое противостояние в рамках 1/8 финала Лиги Европы.  
08 марта 2023 21:22
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом».

Отметим, что на прошлой стадии турнира туринский клуб прошел французский «Нант».

«Уверен, что это будет непростая встреча. На групповом этапе Лиги Европы соперник остался непобедимым. У них отлично организованная команда, а футболисты находятся в прекрасной физической форме», – приводит слова Аллегри журналист Джанлука ди Марцио в своих соцсетях.

Добавим, что первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Фрайбургом» состоится 9 марта, в Турине.

Защитник «Челси» Кукурелья – о победе над дортмундской «Боруссией»: Мы работали как команда 
Лондонский клуб вышел победителем по итогами двухматчевого противостояния в Лиге чемпионов.
08.03.2023 21:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Ювентуса» Аллегри считает, что матч с «Фрайбургом» будет непростым 
Командам предстоит двухматчевое противостояние в рамках 1/8 финала Лиги Европы.  
08.03.2023 21:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Рибери признался, что хочет стать тренером 
Француз завершил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
08.03.2023 21:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Ювентуса» Щенсны 
Контракт польского игрока со «Старой синьорой» рассчитан до лета 2024 года.
08.03.2023 20:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Форвард «Интера» Мартинес – о Месси: Когда он зол, ни у одной команды нет шансов 
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в 2022 году. 
08.03.2023 20:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Брюгге» уволил главного тренера после вылета из плей-офф Лиги чемпионов
Специалист играл сборную Англии.
08.03.2023 19:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Влаходимос продлил контракт с «Бенфикой» до 2027 года 
Греческий голкипер выступает за португальскую команду с лета 2018 года. 
08.03.2023 19:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пекерман уволен с поста главного тренера сборной Венесуэлы 
Аргентинец был назначен на руководящую должность венесуэльской национальной сборной в ноябре 2021 года. 
08.03.2023 19:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Лосано 
Контракт мексиканского футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
08.03.2023 19:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Забитцер заявил, что «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть Лигу Европы 
9 марта «красные дьяволы» сыграют свой первый матч 1/8 финала турнира с «Бетисом». 
08.03.2023 18:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика