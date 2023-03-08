Защитник «Челси» Кукурелья – о победе над дортмундской «Боруссией»: Мы работали как команда 

Фланговый защитник «Челси» Марк Кукурелья подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0).
Отмечается, что испанский футболист был признан лучшим игроком прошедшей встречи.
«Мы отдали все силы ради этой победы, работали как настоящая команда. В трудный период всегда надо держаться вместе. Это очень важный результат для нашего клуба. Теперь нам необходимо продолжать работать с усердием, чтобы сохранить этот настрой на дальнейшие матчи», – приводит слова Кукурельи пресс-служба «пенсионеров».
Добавим, что жеребьевка четвертьфинальных и полуфинальных матчей Лиги чемпионов пройдет 17 марта.