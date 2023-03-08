Мусиала и Мбаппе – в стартовых составах «Баварии» и «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов 

Тренерские штабы «Баварии» и «ПСЖ» огласили стартовые составы на второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что очная встреча футбольных команд состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало матча – 23:00 мск.
«Бавария»: Зоммер, Юпамекано, де Лигт, Станишич, Коман, Киммих, Горецка, Дэвис, Мюллер, Мусиала, Шупо-Мотинг.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Перрейра, Мендеш, Витинья, Верратти, Руис, Мбаппе, Месси.
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.