Кейн и Жиру выйдут с первых минут матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Милан»

Тренерские штабы английского «Тоттенхэма» и итальянского «Милана» определились со стартовыми составами на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм»: Форстер, Эмерсон, Ромеро, Лангле, Дэвис, Скипп, Хейбьерг, Перишич, Кулушевски Сон, Кейн.

«Милан»: Меньян, Тео, Калулу, Томори, Тиау, Тонали, Крунич, Мессиас, Браим Диас, Леау, Жиру.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 8 марта, в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

К слову, в первом матче победили «россонери» со счетом 1:0.