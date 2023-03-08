Оливер Кан рассказал, почему «Бавария» не стала покупать Холанда за 60 млн евро

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему мюнхенский клуб не стал покупать за 60 млн евро у дортмундской «Боруссии» нападающего Эрлинга Холанда.

«Общая сумма трансфера, учитывая зарплату и бонусы, была бы огромной. Мы не будем делать ничего, что могло бы поставить под угрозу экономическую стабильность клуба», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что в итоге норвежский форвард перебрался в английский «Манчестер Сити», где очень ярков себя проявляет в текущем сезоне.