«Бавария» во второй раз обыграла «ПСЖ» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Баварии» на своем поле победили «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что автором забитых мячей в прошедшей встрече стали нападающие Эрик Шупо-Мотинг, отличившийся на 61-й минуте, и Серж Гнабри (89).
Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсманна вышли в четвертьфинал турнира, поскольку первая игра между командами также завершилась победой мюнхенцев - 1:0.
Жеребьевка следующей стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 17 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответный матч
«Бавария» (Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция) – 2:0 (0:0)
Голы: Шупо-Мотинг, 61. Гнабри, 89.
Первый матч: 1:0
источник: «Советский спорт»