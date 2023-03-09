«Милан» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» в ответном матче

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Милан» завершился вничью – 0:0.

Отметим, что хозяева были вынуждены доигрывать встречу в меньшинстве – на 77-й минуте защитник лондонцев Кристиан Ромеро получил вторую желтую карточку за фол против Тео Эрнандеса.

При этом гости превзошли своего соперника по общему количеству ударов по воротам (14-10) и ударам в створ ворот (3-2). Во владении мячом «шпоры» опередили россонери (51 на 49).

Таким образом, по итогам двух матчей «Милан» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первая игра завершилась минимальной победой итальянцев – 1:0.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Тоттенхэм» (Англия) – «Милан» (Италия) – 0:0

Первый матч: 0:1