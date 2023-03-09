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Мюллер считает заслуженной победу «Баварии» над «ПСЖ»

Мюнхенцы вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.
09 марта 2023 08:40
автор: Александр Шульгин

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу немецкой команды над французским «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В такой игре, как эта, фрагментами всегда необходимо перетерпеть и заслужить своими усилиями немного удачи. Мы стали лучше контролировать свои оборонительные действия по ходу второго тайма. Мы сыграли лучше и в конечном счете победу заслужили», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Баварии».

Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсманна вышли в четвертьфинал турнира, поскольку первая игра между командами также завершилась победой мюнхенцев - 1:0.

Жеребьевка следующей стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 17 марта.

источник: UEFA (УЕФА)
Мюллер считает заслуженной победу «Баварии» над «ПСЖ»
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