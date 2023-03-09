Конте объяснил, почему «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграла вничью с итальянским «Миланом».

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшней игре. Меньян очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся. Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0. В первом матче победу одержал «Милан» (1:0). Таким образом, именно итальянцы стали участниками 1/4 финала. Жеребьевка пройдет 17 марта.