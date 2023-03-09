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«Мы хотим брать трофеи»: тен Хаг настроен на победу в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Бетисом».
09 марта 2023 11:45
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором его команда сыграет с испанским «Бетисом».

«Разочарования в футболе будут всегда. Встреча с «Ливерпулем» стала огромным разочарованием, это естественно, но до этого у нас была серия из 23 матчей с одним поражением. Мы получили много уроков, которые могут пригодиться в будущем. Мы действительно сыграли намного ниже своего уровня, особенно с точки зрения психологии. Мы хотим брать трофеи, и для этого надо действовать иначе. Мы усвоили воскресный урок, надо двигаться дальше и смотреть вперед. Необходимо сосредоточиться и использовать всю свою энергию в следующем матче», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет 9 марта. Начало в 23.00 по московскому времени.

В своем последнем матче «МЮ» в рамках АПЛ на выезде крупно уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7.

источник: UEFA (УЕФА)
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