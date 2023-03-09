Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон раскритиковал Конте за то, что тот оставил его в запасе

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон раскритиковал главного тренера команды Антонио Конте за то, что тот не выпустил его в стартовом составе.

«Я не понимаю, почему я в запасе. У меня все хорошо, отличный период. Мы обыграли «Вест Хэм», «Челси», и вдруг я оказываюсь в запасе, меня выпустили на пять минут против «Вулверхэмптона». Я пытался узнать причину, но не получил ответа. Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Я был травмирован, но теперь, когда выхожу, то готов отдать всего себя. Считаю, что заслужил выйти в стартовом составе», - цитируют футболиста бразильские СМИ.

В матче 1/8 Лиги чемпионов Ришарлисон вышел на поле на 70-й минуте и не отличился результативными действиями. «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов после домашней ничьи в ответном матче с «Миланом». Итальянская команда прошла в следующий круг за счет победы в первой игре.