Жиру – о выходе «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов: Этот результат очень многого стоит

Форвард «Милана» Оливье Жиру высказался о выходе своей команде в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее по сумме двух матчей итальянский клуб прошел «Тоттенхэм» (1:0, 0:0). Следующий соперник россонери на турнире станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 17 марта.

– Этот результат очень многого стоит. Мы заслужили участие в Лиге чемпионов в прошлом сезоне и хотели хорошо выступить в этом году. Мы неплохо играли в прошлом розыгрыше, но тогда мы попали в очень сложную группу. Теперь мы вышли в плей-офф и сыграли против отличной команды, – приводит слова Жиру итальянская пресса.

Напомним, что в текущем сезоне французский игрок принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.