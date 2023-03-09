Кукурелья и Мюллер поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер и защитник «Челси» Марк Кукурелья поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В число номинантов также вошли полузащитник «Бенфики» Рафа Силва и защитник «Милана» Фикайо Томори, сообщается на сайте организации.

Победитель будет определён путём голосования на сайте УЕФА.

Номинанты являются представителями команд, которые вышли в четвертьфинал турнира. На следующей неделе определятся их соперники по розыгрышу. 14 марта сыграют «Порту» и «Интер» (первый матч — 0:1), а также «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (1:1). На следующий день встретятся «Наполи» и «Айнтрахт» (2:0), «Реал» и «Ливерпуль» (5:2).

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 17 марта.