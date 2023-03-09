Генпрокуратура Швейцарии прекратила дело в отношении президента ФИФА

Генеральный прокуратура Швейцарии (OAG) прекратила расследование в отношении президента Международной федерации футбола «(ФИФА) Джани Инфантино по делу о перелёте на частном самолёте из Суринама в Швейцарию в 2017 году.

«ФИФА приветствует решение Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG), которая закрыла расследование против президента ФИФА Джанни Инфантино. OAG также подтверждает, что организация поездки, осуществленная канцелярией президента и туристическим отделом ФИФА, соответствовала правилам организации. По решению OAG швейцарское государство берёт на себя все расходы, связанные с расследованием, а президент ФИФА отказался от любых требований о возмещении ущерба, отказавшись от любой потенциальной компенсации», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Разбирательство продолжалось с 2020 года.