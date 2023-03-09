Мбаппе получит 100 млн евро бонусом, если останется в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получит 100 млн евро бонусом, если продлит контракт с клубом, сообщают французские СМИ.

По сведениям источника, в контракте футболиста предусматривалось автоматическое продление контракта, если бы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, но чемпионы Франции выбыли из розыгрыша. Теперь чемпион мира 2018 года может получить бонус лояльности, если сам примет решение не расторгать досрочно контракт и остаться в «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе, контракт которого рассчитан до лета 2025 года, сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 8 результативных передач.