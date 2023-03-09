Дмитрий Селюк: Месси лучше вернуться домой – в «Барселону»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Месси лучше вернуться в «Барселону».

- Время неумолимо даже для великих, поэтому считаю, что таким величинам, как Месси лучше заканчивать карьеру дома. Для Лео домом является «Барселона». Безусловно, он может остаться и в Париже, если останется Мбаппе, и руководство клуба купит в полузащиту и нападение двух-трех футболистов высокого класса.

Но все-таки вариант с возвращение домой будет наилучшим. В Барселоне Месси любят и боготворят. В команде много молодых талантов, для них Лео будет отличным наставником.