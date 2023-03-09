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Дмитрий Селюк: Месси лучше вернуться домой – в «Барселону»

«Бавария» выбила «ПСЖ» из Лиги чемпионов, одержав победы в обоих матчах 1/8 финала (2:0 и 1:0). Ничем в этих играх не проявил себя Лионель Месси.
Дмитрий Селюк: Месси лучше вернуться домой – в «Барселону»
09 марта 2023 14:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: IMAGO

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Месси лучше вернуться в «Барселону».

- Время неумолимо даже для великих, поэтому считаю, что таким величинам, как Месси лучше заканчивать карьеру дома. Для Лео домом является «Барселона». Безусловно, он может остаться и в Париже, если останется Мбаппе, и руководство клуба купит в полузащиту и нападение двух-трех футболистов высокого класса.

Но все-таки вариант с возвращение домой будет наилучшим. В Барселоне Месси любят и боготворят. В команде много молодых талантов, для них Лео будет отличным наставником.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Селюк: Месси лучше вернуться домой – в «Барселону»
Дмитрий Селюк: Месси лучше вернуться домой – в «Барселону»
«Бавария» выбила «ПСЖ» из Лиги чемпионов, одержав победы в обоих матчах 1/8 финала (2:0 и 1:0). Ничем в этих играх не проявил себя Лионель Месси.
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