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Организатор матча в Индонезии, после которого погибло 135 человек, приговорен к 18 месяцам тюрьмы

Суд также признал виновным руководителя службы безопасности стадиона.
09 марта 2023 14:47
автор: Александр Евграфов

Индонезийский суд признал виновным и приговорил организатора футбольного матча, после которого в давке погибли 135 человек, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщают французские СМИ.

Виновным также признан руководитель службы безопасности стадиона, он был приговорен к году тюремного заключения, обвинение предъявлено и нескольким сотрудникам полиции.

Трагедия случилась 1 октября 2022 года после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая», завершившегося со счетом 2:3. Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле, а полиция применила слезоточивый газ. В результате паники началась давка, в которой погибли 135 человек, еще несколько сотен получили ранения.

Организатор матча в Индонезии, после которого погибло 135 человек, приговорен к 18 месяцам тюрьмы
Суд также признал виновным руководителя службы безопасности стадиона.
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