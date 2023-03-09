Организатор матча в Индонезии, после которого погибло 135 человек, приговорен к 18 месяцам тюрьмы

Индонезийский суд признал виновным и приговорил организатора футбольного матча, после которого в давке погибли 135 человек, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщают французские СМИ.

Виновным также признан руководитель службы безопасности стадиона, он был приговорен к году тюремного заключения, обвинение предъявлено и нескольким сотрудникам полиции.

Трагедия случилась 1 октября 2022 года после матча между футбольными командами «Арема» и «Персебая», завершившегося со счетом 2:3. Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле, а полиция применила слезоточивый газ. В результате паники началась давка, в которой погибли 135 человек, еще несколько сотен получили ранения.