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Агент Бальде считает, что Кейта получит свой шанс в «Спартаке»

Футболист на данный момент получает малое количество игрового времени.
09 марта 2023 16:45

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, считает, что его клиент еще получит шанс в составе красно-белых.

«Нет никаких сомнений, что рано или поздно Кейта получит свой шанс, потому что он очень усердно работает», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что следующий матч «Спартак» проведет дома против воронежского «Факела». Встреча состоится в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
Агент Бальде считает, что Кейта получит свой шанс в «Спартаке»
Футболист на данный момент получает малое количество игрового времени.
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