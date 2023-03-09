Агент Бальде считает, что Кейта получит свой шанс в «Спартаке»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, считает, что его клиент еще получит шанс в составе красно-белых.

«Нет никаких сомнений, что рано или поздно Кейта получит свой шанс, потому что он очень усердно работает», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что следующий матч «Спартак» проведет дома против воронежского «Факела». Встреча состоится в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.