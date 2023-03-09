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Защитник «Баварии» Эрнандес вернулся к тренировкам после серьезной травмы

Футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в Катаре.
Защитник «Баварии» Эрнандес вернулся к тренировкам после серьезной травмы
09 марта 2023 19:28
автор: Александр Евграфов
автор фото: IMAGO

Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес возобновил индивидуальные тренировки после травмы, полученной на чемпионате мира в Катаре, сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Эрнандес получил серьезную травму на 13-й минуте первого матча группового турнира чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1). Позже медики диагностировали у футболиста разрыв передней крестообразной связки правого колена, после чего он выбыл до конца турнира.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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