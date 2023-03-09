Смолов отказался от съемок в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов отказался от съемок в российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Отмечается, что форварду предлагали в сериале главную роль - прототип героя Серкана Болата, которого в турецкой кинокартине сыграл Керем Бюрсин.

К слову, в текущем сезоне Смолов провел за бело-голубых 23 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.