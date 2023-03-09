Азмун выйдет в стартовом составе «Байера» на матч против «Ференцвароша» Черчесова в ЛЕ

Тренерские штабы немецкого «Байера» и венгерского «Ференцвароша» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Байер»: Градецки, Коссуну, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Амири, Демирбай, Диаби, Азмун, Вирц.

«Ференцварош»: Дибус, Ботка, Кнустер, Абена, Чивич, Вечеи, Эсити, Захариассен, Траоре, Ммаэ, Маркиньос.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 9 марта, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Италии Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.